Спрос на вторичное жилье повысился в Петербурге

Спрос на вторичное жилье значительно вырос в Санкт-Петербурге. Вместе с этим начали расти и цены. Об это сообщили «Невские новости» со ссылкой на данные агентства недвижимости «Дарко».

Сейчас самую дешевую однокомнатную квартиру, расположенную на окраине, можно приобрести за 3,8 миллиона долларов. Теперь покупатели обращают свое внимание на жилье, которое продается на вторичном рынке. В сравнении с февралем прошлого года он увеличился на 29%, передал INFOX.ru.