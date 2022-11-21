Интересное 21 ноября 2022, 21:31 Спрос на визажистов вырос в Москве Жители Москвы стали на 65% чаще обращаться за услугами к мастерам красоты

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Спрос на мастеров красоты в Москве увеличился на 65% с октября по первую половину ноября 2022 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такой информацией поделилась «Москва 24» со ссылкой на данные исследования специалистов сервиса «Авито Услуги».

Особой популярностью в данной период пользовались визажисты. Спрос на них вырос на 84%. Средняя стоимость повседневного макияжа составила 1200 рублей. Цена на вечерний макияж начиналась от 2500 рублей, а на свадебный — от 3000 рублей.

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Второе по популярности место заняли мастера маникюра и педикюра. Такие специалисты стали популярнее на 49%.

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