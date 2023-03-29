Интересное 29 марта 2023, 12:49 Спрос на виниловые пластинки в России вырос более чем на 50% РБК: спрос на виниловые пластинки в России подскочил более чем на 50% в 2022 году Unsplash

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Спрос на виниловые пластинки подскочил в Москве и других регионах России более чем на 50% в минувшем году. Такие данные опубликовал РБК со ссылкой на аналитиков ресурса «Чек Индекс».

Абсолютные показатели продаж эксперты не раскрыли, но указали, что спрос на продукцию вырос на 51%. Параллельно россияне стали чаще покупать проигрыватели. Но на них спрос растет меньшими темпами.

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Подрос и средний чек на эту категорию товаров. В минувшем году покупатели в среднем тратили на виниловые пластинки 2,5 тысячи рублей, что на 18% больше показателя 2021 года и на 36% выше данных за 2020-й. Если говорить о среднем чеке за покупку винилового проигрывателя, то по итогам 2022 года он составил 20,6 тысячи рублей, увеличившись на 13%.

Незначительное снижение продаж пластинок фиксировали в период с января по февраль 2023 года. Аналитики полагают, что это сезонная коррекцией. По их мнению, по итогам всего двух месяцев говорить о новом тренде нерелевантно.