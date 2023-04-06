Интересное 06 апреля 2023, 23:22 Спрос на услуги бьюти-специалистов вырос в Петербурге

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В Санкт-Петербурге значительно увеличился спрос на ряд услуг. Такими данными поделились представители компании «Авито Услуги». Об этом сообщили «Невские новости».

Например, потребность в бровистах выросла на 177%, в парикмахерах на 69%, в мастерах макияжа и маникюра — на 69% и 56% соответственно.

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Услуги специалистов по установке натяжных потолков стали популярнее на 169%, услуги сантехников на 100%.

Также искать мастеров по остеклению балконов стали на 35% чаще, а «мастеров на час» — на 62%.