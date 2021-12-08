Спрос на товары Gucci увеличился в России

Представили платформ «Юла» и «Объявления ВКонтакте» рассказали об увеличении спроса на товары Gucci в России. По их словам, интерес к этому бренду вырос на 60% после выхода фильма «Дом Gucci». Об этом написала «Газета.ru».

Больше всего вырос интерес к кроссовкам данной марки. Только за период с 3 по 6 декабря ими стали интересоваться в два раза чаще. Увеличился и спрос на парфюмерию бренда, а также сумки и толстовки.

Огромный интерес среди российских граждан отмечен на книгу Патриции Гуччи «Во имя Гуччи. Мемуары дочери». После выхода фильма ее захотели купить на 240% чаще.

Мировая премьера фильма Ридли Скотта «Дом Gucci» состоялась почти месяц назад. Кинокартина основана на реальных событиях. В ней рассказывается история отношений креативного директора знаменитого бренда Маурицио Гуччи и его бывшей жены — Патриции Реджиани. Главу модного дома сыграл Адам Драйвер, а его супругу — Леди Гага.