Интересное 15 мая 2023, 22:47 Спрос на свадебные услуги увеличился в Москве Пары из Москвы стали чаще самостоятельно организовывать свадьбы

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Большинство москвичей, которые планируют свадьбу, начали чаще организовывать праздник без помощи агентств. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты исследования аналитики «Авито Услуг».

Спрос на помещение для проведения свадьбы вырос на 141%. За услугами декораторов обращались на 168% чаще, за услугами фотографов на 145%. Трансфер для гостей искали на 110% чаще.

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«Текущий свадебный сезон уже можно назвать особенным: если прошлой весной по всей стране мы фиксировали рост спроса лишь на 38% год к году, то этой весной динамика роста достигла показателя 155% в сравнении с весной 2022 года», — рассказал руководитель категории «Праздники и мероприятия» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.