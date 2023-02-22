Интересное 22 февраля 2023, 17:36 Спрос на квартиры-студии увеличился в Петербурге

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Спрос на квартиры-студии увеличился в Санкт-Петербурге в 2023 году. Такой информацией поделился эксперт рынка недвижимости Кирилл Разумов. Об этом сообщило «АБН».

В сравнении с декабрем 2022 года спрос на студии увеличился на 16%, а с январем — почти на 2%. При этом большей популярностью пользуются квартиры в Ленинградской области. По словам Разумова, это связано с более привлекательными ценами.

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Стоимость студии с отделкой в Коммунаре составляет 3,6 миллиона рублей, а в Девяткино — 4,3 миллиона рублей.

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