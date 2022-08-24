Спрос на hand-made товары возрос в России

В России значительно увеличился спрос на hand-made товары. Их популярность увеличилась на 60%. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные «Авито».

Самым популярным товаром оказалась посуда ручной работы. Средняя стоимость таких работ — 1805 рублей. При этом число продаж увеличилось на 61%. Кроме того, люди на 41% стали чаще приобретать товары из раздела «Коллекционирование». За них россияне готовы отдавать в среднем 5920 рублей.

«Востребованы игрушки, например, мягкие мишки в ретро стиле, а также куклы ручной работы», — отметили в ведомстве.