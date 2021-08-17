Спрос на элитное жилье в Петербурге остался высоким

Спрос на элитное жилье в Санкт-Петербурге остается высоким. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Knight Frank.

Спрос на элитное жилье в Санкт-Петербурге в первом полугодии снизился на 14% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Однако при этом спрос на подобное жилье остается высоким, так как больше половины покупателей в первом полугодии 2021-го оформили сделки на уже построенные квартиры. При этом спрос на апартаменты снизился втрое, передали «Невские новости».