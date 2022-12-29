Интересное 29 декабря 2022, 19:34 Спрос на бани и сауны увеличился в Петербурге в декабре

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В Санкт-Петербурге в декабре значительно увеличился спрос на бани. Кроме того, выросло и предложение. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на данные экспертов «Авито.Услуги».

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Популярность бань выросла на 76% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Количество предложений также возросло на 29%. По стране же число желающих посетить баню увеличилось на 61%. Арендовать баню в Санкт-Петербурге в среднем стоит 1500 рублей в час. Однако влияет в том числе количество человек и время аренды, а также день недели.