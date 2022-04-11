Спрос на автомобильные услуги повысился в России

В России количество объявлений в сфере автотранспорта и перевозок увеличилось на 19% за I квартал 2022 года. Спрос со стороны клиентов также вырос на 20% за аналогичный период. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Подобные услуги больше всего пользуются популярностью в Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. При этом клиенты отдают предпочтение специалистам, которые организовают переезды и коммерческие перевозки. Также остаются востребованными грузчики, мастера по автосервису и по работе со спецтехникой.