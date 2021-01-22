По мнению авторов исследования, новая теоретическая модель прекрасно объясняет различия в химическом и изотопном составе тел внутренней и внешней частей нашей планетной системы.

Известно, что Земля, Венера и Марс относятся к внутренним планетам Солнечной системы — они небольшие и содержат в расчете на общую массу очень мало воды и других летучих компонентов, в отличие от планет внешней зоны, которые огромные и влажные.

Две эти группы имеют существенные различия по изотопному составу слагающих их элементов. Ученые давно думают над вопросом, откуда появились эти различия, если все планеты сформировались из единого протопланетного облака.

Для объяснения хронологии образования планет и разделения летучих и изотопных компонентов во внутренней и внешних частях Солнечной системы авторы исследования предложили двухэтапную модель аккреции планетизималей — мелких небесных тел, из которых в процессе слипания образовались протопланеты.

Внутренние планеты, в соответствии с этой моделью, образовались раньше и были сильно разогреты за счет радиоактивного распада изотопа алюминия-26. Внешние же протопланеты позже начали аккрецию и с меньшим радиогенным нагревом. Это позволило им сохранить большую часть своих летучих веществ, которые были первоначально захвачены из протопланетного облака. Результат этого исследования предполагает, что внутренняя и внешняя части Солнечной системы пошли двумя разными эволюционными путями еще на самом раннем этапе своей истории.

Этот год для землян может стать короче, чем предыдущий. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений. Все дело в ускоренном вращении нашей планеты. До этого в СМИ появилась информация, что в связи с ускорением вращения Земли в 2020 году зафиксировано сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений, которые длятся с 1960 года.