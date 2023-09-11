Интересное 11 сентября 2023, 20:39 Способ умывания космонавтов раскрыли на МКС Космонавт Борисов показал процесс умывания в условиях невесомости на МКС t.me/borisov_cosmonaut / Telegram

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Находящиеся на МКС космонавты, как и люди на Земле, умываются по утрам. В условиях невесомости провести процедуру обычным способом сложнее. Член российского экипажа космической станции Константин Борисов снял весь процесс на видео, которое опубликовал в Telegram-канале.

Космонавт признался, что не ожидал такого странного поведения жидкости, оказавшейся без тяготения. Для процесса умывания он взял небольшой пакет с питьевой водой, которой пользуются космонавты, и через небольшую трубочку нанес жидкость себе на лицо. В итоге у него получилась маска из напоминающей желе субстанции.

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Борисов подчеркнул, что если головой не дергать, то вода не разлетится.

«Нанесли воду и закрыли клапан. Дальше просто берем и умываемся», — заявил космонавт и размазал субстанцию по лицу.

Он добавил, что небольшие капли жидкости могут попасть на тоннели, но страшного в этом ничего нет, и они быстро высохнут.

Константин Борисов прибыл на МКС 27 августа на корабле Crew Dragon вместе с астронавтами Жасмин Могбели, Андреасом Могенсеном и Сатоси Фурукавой. Он стал 23-м российским космонавтом, который воспользовался челноком США, и третьим россиянином, который полетел на Crew Dragon.

Космонавт завел свой Telegram-канал, где пообещал рассказывать о жизни на МКС и отвечать на вопросы подписчиков. В одном из первых видео Борисов рассказывал, как учится летать в невесомости.