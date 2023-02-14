14 февраля 2023, 22:22
Спортсменка Трусова продемонстрировала новую коллекцию одежды своего бренда
Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова представила новую коллекцию своего бренда одежды. Об этом сообщил RT со ссылкой на социальные сети спортсменки.
Выпущенная одежда предназначена для спортивных тренировок. Создатели постарались сделать коллекцию качественной и удобной.
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«Сегодня у меня для вас небольшой сюрприз! Мы представляем новую коллекцию тренировочной одежды!» — написал Трусова.
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Одежда
Александра Трусова
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