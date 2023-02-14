Интересное 14 февраля 2023, 22:22 Спортсменка Трусова продемонстрировала новую коллекцию одежды своего бренда

Читать 360tv в

Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова представила новую коллекцию своего бренда одежды. Об этом сообщил RT со ссылкой на социальные сети спортсменки.

Выпущенная одежда предназначена для спортивных тренировок. Создатели постарались сделать коллекцию качественной и удобной.

Реклама

«Сегодня у меня для вас небольшой сюрприз! Мы представляем новую коллекцию тренировочной одежды!» — написал Трусова.

Реклама