Спортсменка Аверина стала самой успешной участницей чемпионата мира по гимнастике в России | 360°

Интересное 07 октября 2022, 14:55 Поделиться Telegram

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Viber Спортсменка Аверина стала самой успешной участницей чемпионата мира по гимнастике в России

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Спортсменка Дина Аверина попала в Книгу рекордов России. Девушка стала рекордсменкой по количеству побед на чемпионатах мира по художественной гимнастике. Об этом сообщил RT.

Диплом Книги рекордов девушка получила 6 октября. Награждение произошло во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер в Москве.

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Девушка побеждала на чемпионате мира 18 раз. Второе место в данном рейтинге заняла Евгения Канаева. Она смогла одержать 17 побед.

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