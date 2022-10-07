Спортсменка Аверина стала самой успешной участницей чемпионата мира по гимнастике в России | 360°

Все новости

Интересное

07 октября 2022, 16:07

Фейк: семеро российских мужчин под видом женщин попытались уплыть в Турцию на катере

Эксклюзив

07 октября 2022, 16:06

«Будем помогать». Россиянин — о планах после получения повестки

Реклама

Власть

07 октября 2022, 15:45

Путин назвал главную тему саммита СНГ в Казахстане

Подмосковье

07 октября 2022, 15:43

Свыше 400 программ для школьников проведут в домах культуры Подмосковья на каникулах

Мир

07 октября 2022, 15:38

Кандидат в президенты Австрии призвал отменить санкции против России

Криминал

07 октября 2022, 15:35

Супругов из Омской области отправят под суд за порно с несовершеннолетними

Общество

07 октября 2022, 15:32

Фейк: военкоматы в Челябинской области получили доступ к медкартам жителей

Криминал

07 октября 2022, 15:31

Суду разрешили назначать залог как меру пресечения только на два месяца

Спецоперация

07 октября 2022, 15:31

Герои Z. Ефрейтор спас людей и машину с боеприпасами при обстреле

Интересное

07 октября 2022, 14:55

Спортсменка Аверина стала самой успешной участницей чемпионата мира по гимнастике в России

Читать 360tv в

Спортсменка Дина Аверина попала в Книгу рекордов России. Девушка стала рекордсменкой по количеству побед на чемпионатах мира по художественной гимнастике. Об этом сообщил RT.

Диплом Книги рекордов девушка получила 6 октября. Награждение произошло во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер в Москве.

Реклама

Девушка побеждала на чемпионате мира 18 раз. Второе место в данном рейтинге заняла Евгения Канаева. Она смогла одержать 17 побед.

Реклама

Спортсмены

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама