Интересное 06 апреля 2023, 23:21 Спортсмен Вовк рассказал, как смог отбуксировать самолет на 10 метров Спортсмен Вовк рассказал, что установить новый мировой рекорд ему помог «огонь в сердце»

Читать 360tv в

Спортсмен из Санкт-Петербурга Денис Вовк установил новый мировой рекорд, передвинув с помощью каната самолет на 10 метров за 43 секунды. В беседе с «Невскими новостями» мужчина рассказал, что помогло ему достичь таких результатов.

Спортсмен занимается «силовым экстримом» в весовой категории 90 килограммов. Рекорд ему удалось установить в сочинском аэропорту в свой день рождения. По словам Вовка, залог его успеха кроется в регулярных тренировках, а также большом желании.

Реклама

«Чтобы вот так тягать самолеты, нужно регулярно тренироваться, иметь огонь в сердце и тягу ко всему этому», — признался он.