Интересное 20 января 2023, 02:06 Спортшкола, оздоровительно-досуговый центр и Дом культуры обустроят в Губкинском

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Центр «Фортуна», спортшколу «Олимп» и одноименный Дворец культуры, которые располагаются в одном здании, обновят в Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа. Такие поручение дал глава региона Дмитрий Артюхов, сообщил «Ямал-Медиа».

Уже сейчас специалисты проводят ремонт Дворца культуры. В феврале начнут ремонтные работы на территории спортивных объектов.

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Строителям предстоит установить новые системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, а также энергосберегающее оборудование. Внешний облик здания также планируют обновить.

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