20 января 2023, 02:06
Спортшкола, оздоровительно-досуговый центр и Дом культуры обустроят в Губкинском
Центр «Фортуна», спортшколу «Олимп» и одноименный Дворец культуры, которые располагаются в одном здании, обновят в Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа. Такие поручение дал глава региона Дмитрий Артюхов, сообщил «Ямал-Медиа».
Уже сейчас специалисты проводят ремонт Дворца культуры. В феврале начнут ремонтные работы на территории спортивных объектов.
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Строителям предстоит установить новые системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, а также энергосберегающее оборудование. Внешний облик здания также планируют обновить.
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Строительство
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