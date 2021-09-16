Спорткомплекс и реабилитационный центр откроют в Лабытнанги

Спорткомплекс «Северный характер» и реабилитационный центр «Жизнь» откроют в Лабытнанги до конца текущей недели. Об этом сообщила глава Лабытнанги Марина Трескова во время прямого эфира в Instagram накануне, передал «Север-Пресс».

Новый спорткомплекс оборудован залом для единоборств, зоной для кроссфита, скалодромом, площадками для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Кроме того, глава города рассказала, что в ближайшее время реконструкция пройдет в городских школах. На данный момент идет работа над проектом по реновации школы № 1.