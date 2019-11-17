Список желаний девочки на Рождество шокировал ее отца и поразил пользователей соцсети

Мужчина сфотографировал и разместил в Сети список желанных подарков на Рождество своей 10-летней дочери. Запросы ребенка оказались настолько непомерными, что они поразили пользователей соцсетей.

«Моя 10-летняя дочь, должно быть, сошла с ума с этим списком на Рождество», — именно так подписал опубликованную фотографию отец девочки. На снимке был 26-строчный список желаний на Рождество, который ему вручила дочь. Одним из пунктов в перечне были четыре тысячи долларов (256,8 тысячи рублей).

На этом девочка не остановилась. У Санты она также попросила новый MacBook Air, последнюю модель iPhone, наушники AirPods, камеру Go Pro, косметику, одежду и парфюм Chanel. Стоит отметить, что в списке все же оказались и детские запросы: девочка захотела настоящего зайчика и одежду для него.

Пользователей больше всего поразила запрошенная внушительная сумма денег. В комментариях многие шутили, что ребенеок планирует уйти из дома, когда получит деньги.

Пост мужчины набрал 122 тысячи лайков, 23 тысячи ретвитов и 4,8 тысячи коммеентариев.