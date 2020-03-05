Специалисты создали систему видеонаблюдения за бобрами

Бобры «официально» проживают в пять местах столицы. Они обитают на реках Яузе, Химке, Алешинке, по всему течению реки Сетуни и по нижнему течению Москвы-реки. Других места их постоянного обитания пока неизвестны.

«Вечерняя Москва» написала, что бобры вернулись в город из-за улучшения качества воды в реках. Это один из главных показателей того, что они снова обитают в водоемах.

Опыт видеонаблюдения за бобрами уже есть. Так, москвичи могли в прямом эфире увидеть этих животных, проживающих поблизости от Бесединского моста.

Напомним, бобры могут принести вред инфраструктуре города. Из-за строительства плотин страдают инженерные сети и автодороги — они подтопляются. Эксперты разчистят важные участки без причинения вреда животным и их запасам.