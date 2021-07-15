Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как жара может влиять на количество блох

Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала, как высокие температуры влияют на распространение блох, а также раскрыла методы борьбы с этими насекомыми. Интервью со специалистом опубликовала радиостанция Sputnik.

В больших городах с приходом жаркой погоды может расти численность блох, особенно кошачьих и крысиных. В некоторых местах даже зафиксированы человеческие блохи. С этими насекомыми надо бороться, ведь они довольно заразны.

По словам специалиста, блохи крыс, мышей, кошек и собак являются переносчиками риккетсий — возбудителей крысиного сыпного тифа. Человек может заразиться при кровососании, а также при контакте с испражнениями инфицированных блох. Кроме того, они могут быть переносчиками бартонелл — возбудителей болезни кошачьих царапин. Их укусы способны вызывать аллергические реакции и дерматиты.

В основном блохи живут в подвальных помещениях, но также могут хорошо себя чувствовать и в квартирах, особенно где есть животные. Чаще всего они выбирают себя место, где лежат животные: подстилки, корзинки для сна, мягкую мебель.

По словам представителя Роспотребнадзора, избавиться от блох не просто, но возможно. Для этого нужно регулярно мыть полы в помещениях, где насекомые появились, а также следить за тем, чтобы домашние животные не приносили их с уличных прогулок. Кошек и собак следует обрабатывать ветеринарными инсектицидными средствами, а в помещении можно проводить дезинсекцию специальными средствами.