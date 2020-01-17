    17 января 2020, 11:56

    Специалисты Росконтроля составили рейтинг напитков «Тархун»

    Дарья Морозова

    Росконтроль провел экспертизу знаменитого газированного напитка «Тархун», чтобы выяснить, какая марка самая вкусная и безвредная. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт Росконтроля.

    Список брендов, который участвовал в исследовании: «Напитки из Черноголовки», «Хилиани», «Вкус года», «Маркет Перекресток», «Широкий Карамыш», Ascania.

    Самыми вкусными были признаны «Напитки из Черноголовки» и Ascania. «Маркет Перекресток» также не вызвал никаких замечаний, специалисты Росконтроль рекомендуют его к употреблению.

    «Вкус года» оказался на последнем месте рейтинга и попал в Черный список. «Хилиани» и «Широкий Карамыш» включили в Список товаров с замечаниями.