Специалисты Росконтроля составили рейтинг напитков «Тархун»

Список брендов, который участвовал в исследовании: «Напитки из Черноголовки», «Хилиани», «Вкус года», «Маркет Перекресток», «Широкий Карамыш», Ascania.

Самыми вкусными были признаны «Напитки из Черноголовки» и Ascania. «Маркет Перекресток» также не вызвал никаких замечаний, специалисты Росконтроль рекомендуют его к употреблению.

«Вкус года» оказался на последнем месте рейтинга и попал в Черный список. «Хилиани» и «Широкий Карамыш» включили в Список товаров с замечаниями.