17 января 2020, 11:56
Специалисты Росконтроля составили рейтинг напитков «Тархун»
Росконтроль провел экспертизу знаменитого газированного напитка «Тархун», чтобы выяснить, какая марка самая вкусная и безвредная. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт Росконтроля.
Список брендов, который участвовал в исследовании: «Напитки из Черноголовки», «Хилиани», «Вкус года», «Маркет Перекресток», «Широкий Карамыш», Ascania.
Самыми вкусными были признаны «Напитки из Черноголовки» и Ascania. «Маркет Перекресток» также не вызвал никаких замечаний, специалисты Росконтроль рекомендуют его к употреблению.
«Вкус года» оказался на последнем месте рейтинга и попал в Черный список. «Хилиани» и «Широкий Карамыш» включили в Список товаров с замечаниями.