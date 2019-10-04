Роскачество объяснило разницу между вином и винным напитком

По данным организации, главное отличие вина от винного напитка в том, что в последнем есть ароматизаторы, вода, красители и этиловый спирт. В вине же их быть не должно.

Виноматериалы должны присутствовать в винном напитке не менее чем на 50%. Помимо воды, ароматизаторов, красителей и ректификованного этилового спирта, в винном напитке может быть двуокись углерода, которая добавляет напитку пузырьки.

Специалисты отмечают, что винные напитки без двуокиси углерода стоят дешевле — до 100 рублей за литр, могут быть в мягких упаковках и лежать на нижних полках в магазинах. Так называемая сангрия также относится к винным напиткам. Самая большая категория винных напитков — это игристые, в том числе Bosca Anniversary, содержащий консервант сорбат калия. Эта добавка в составе алкоголя жестко регламентирована во многих странах.

По данным «ПолитЭксперта», производители иногда маскируют обычный винный напиток под шампанское. Поэтому нужно внимательно изучать состав, в котором должно быть прописано, что продукт состоит только из 100% винограда. Также должно быть географическое указание произрастания лозы.