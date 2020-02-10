Специалисты Роскачества поделились советами по выбору помад

Самое главное — состав продукта. Не стоит покупать помаду с содержанием антибиотиков, бензола, брома и фурокумаринов — кислородсодержащих соединений, таких как триок-сисалан, 8-метоксипсорален, 5-мето-ксипсорален.

Специалисты сообщили, что также следует отказаться от помад, в которых есть полиэтиленгликоль и жирные спирты, пропиленгликоль, этиловый спирт и алкоголь. Особенно опасны эти вещества для обладателей чувствительной кожи. Они могут вызвать раздражение, сухость и покраснение.

Если на продукции изображен перечеркнутый кролик, это не всегда означает, что товар не проверяли на животных. Производитель в праве изображать на упаковке все, что захочет. Однако о том, что тесты на животных производитель не проводил, говорят маркировки: Cruelty Free (США), Ecocert (Франция), BDIH (Германия), ICEA (Италия), Soil Association (Великобритания), COSMOS Standard (используется всеми экоорганизациями Европы).