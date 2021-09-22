Специалисты рассказали о причинах полюбить кукурузу

Кукуруза богата множеством полезных веществ. Регулярное употребление этого продукта способно улучшить пищеварение. О других преимуществах кукурузы рассказала Pravda.Ru.

Этот цельнозерновой продукт не содержит глютена, поэтому его можно использовать в качестве альтернативы пшенице. Кукуруза способна снижать риск развития ожирения, сердечных заболеваний, инсульта, диабета второго типа и рака. Однако есть ее стоит умеренно. Лучше всего съедать один початок в день, полстакана обжаренных в духовке ядер или три чашки попкорна.

Кукуруза является естественным источником витаминов группы В и калия. Калий поддерживает здоровое кровяное давление, работу сердца и мышечные сокращения, а также помогает предотвратить мышечные спазмы и поддерживать мышечную массу.

Также в ней содержится в десять раз больше витамина А, чем в других злаках. Он способен улучшать зрение и защищает иммунитет.

С помощью кукурузы также можно очистить организм. Все дело в том, что зерна не расщепляются в желудке и впитывают в себя вредные вещества, которые затем выводятся из организма.