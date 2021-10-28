Специалисты рассказали, какой мед является самым полезным

Благодаря выставкам меда россиянам доступны совершенно разные сорта этого продукта. О том, какой мед является самым полезным из всех, рассказало интернет-издание Proopen.ru.

Каждый вид меда обладает особенным неповторимым набором полезных веществ и микроэлементов. Он эффективен в профилактике и лечении некоторых заболеваний.

Самым популярным видом меда является липовый. Он обладает высокими бактерицидными свойствами. По этой причине такой мед часто используют для лечения простуды, болезни печени и почек, ожогов и астмы.

Также довольно популярным видом меда является гречишный. Его часто используют при болезнях сердца или анемии. Кроме того, гречишный мед довольно востребован у хозяек благодаря своему приятному мягкому вкусу, передали Nation News.

При этом донниковый мед является лидером по количеству полезных свойств. Такой мед признан элитным. Он обладает противовоспалительным действиемю Кроме того, его можно использовать как как спазмолитическое средство и продукт по борьбе с бессоницей.