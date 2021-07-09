Специалисты рассказали, какие овощи хорошо растут на грядках после лука
После того, как на грядке рос лук, почва буквально наполняется питательными веществами. Собрав урожай, можно снова использовать землю для выращивания других растений. О том, что лучше посадить, рассказал сайт «Утро.ру».
После лука на грядках хорошо растет морковь. Примечательно, что едкий запах лука отпугивает морковного вредителя, поэтому у плодов появляется защита. Перед тем, как сажать семена, лучше перекопать землю, а после разровнять ее граблями. Так она лучше насытится кислородом.
Семена перед посадкой также нуждаются в подготовке. За 3-4 дня их следует замочить в воде на один час, а затем хорошенько высушить и сложить в контейнер. Так они быстрее взойдут.
Кроме моркови, на грядках после лука хорошо растет и картофель. Только вот сажать его лучше всего в увлажненную почву, при этом грядки нужно мульчировать.
Еще один овощ, который можно посадить на место произрастания лука, пекинская капуста. Главный плюс в том, что она совсем не прихотлива, а также хорошо переносит перепады температур. Перед посадкой семян можно удобрить грядку компостом. Также капуста требует равномерный полива.