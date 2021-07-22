Специалисты рассказали, как вывести неприятный запах из стиральной машины

Причины, по которым появляется неприятный запах из стиральной машины, бывают самыми разными. Например, неправильно подобранный порошок или засор в сливном шланге могут стать источником затхлости. Об этом написало «Утро.ру».

В барабане способны размножаться бактерии, которые влияют на запах. Хозяйкам рекомендуется хотя бы раз в месяц проводить сервисную стирку. Она означает включение самого длительного режима и максимальной температуры воды без порошка. В некоторых случаях можно добавить уксус или лимонную кислоту.

Необходимо проводить дезинфекцию не только барабана, но и резиновой манжеты, а также отсека для моющих средств. Кювету рекомендуется замочить в мыльной воде, а после просушки установить на прежнее место.

Перед очисткой сливного насоса, необходимо подложить большую тряпку под машину, затем открутить фильтр и промыть его под теплой водой. Барабан всегда следует держать сухим, а порошка добавлять ровно столько, сколько указано в инструкции.