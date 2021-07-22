Специалисты рассказали, как улучшить плодоношение черной смородины

Со временем кусты смородины дают меньше урожая. Такой вывод сделали дачники, наблюдая за плодоносящим растениями. Они полагают, что все дело в возрасте куста, однако специалисты с таким утверждением не согласны. Об этом написало «Утро.ру».

Например, правильная обрезка способна повысить плодоношение смородины. Осуществлять ее нужно несколько раз в год. Такая процедура омолодит кусты и благотворно повлияет на урожайность.

В весенний период специалисты рекомендуют проводить основную обрезку. Можно ее осуществить и осенью, но важно учитывать климат в регионе.

На кусте нужно оставить примерно 12 побегов: от однолетних до трехлетних. Из прошлогодних следует выбирать самые сильные. Возраст побегов определяется просто: молодые имеют тонкие ветки и легкую кору.

После сборки сезонного урожая, можно приступать к летней обрезке. В этот период на ветках смородины закладываются почки. Здесь очень важно, чтобы они сформировались на здоровом кусте.

Также нужно избавиться от сломанных веток и от тех, которые повредили насекомые.