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    22 июля 2021, 11:34

    Специалисты рассказали, как улучшить плодоношение черной смородины

    Оксана Лавнюженко

    Со временем кусты смородины дают меньше урожая. Такой вывод сделали дачники, наблюдая за плодоносящим растениями. Они полагают, что все дело в возрасте куста, однако специалисты с таким утверждением не согласны. Об этом написало «Утро.ру».

    Специалисты рассказали, как улучшить плодоношение черной смородины

    Например, правильная обрезка способна повысить плодоношение смородины. Осуществлять ее нужно несколько раз в год. Такая процедура омолодит кусты и благотворно повлияет на урожайность.

    В весенний период специалисты рекомендуют проводить основную обрезку. Можно ее осуществить и осенью, но важно учитывать климат в регионе.

    На кусте нужно оставить примерно 12 побегов: от однолетних до трехлетних. Из прошлогодних следует выбирать самые сильные. Возраст побегов определяется просто: молодые имеют тонкие ветки и легкую кору.

    После сборки сезонного урожая, можно приступать к летней обрезке. В этот период на ветках смородины закладываются почки. Здесь очень важно, чтобы они сформировались на здоровом кусте.

    Также нужно избавиться от сломанных веток и от тех, которые повредили насекомые.