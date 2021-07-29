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    29 июля 2021, 20:16

    Специалисты рассказали, как ухаживать за перцем, чтобы увеличить урожай

    Арина Бобкова

    Эксперты рассказали садоводам о том, как увеличить урожай урожай болгарского перца. Совсем не обязательно использовать для этого удобрения. Достаточно провести пасынкование и прищипывание. Об этом сообщило «Утро.ру».

    Специалисты рассказали, как ухаживать за перцем, чтобы увеличить урожай

    Необходимо подождать, когда на месте посадки начнут формироваться пасынки. Важно обратить внимание на разветвление, на месте которого вырос первый коронный бутон, а после срезать этот участок растения. После проведенной процедуры рост растения ускорится, так как необходимость тратит время на лишние побеги отпадет. Специалисты советуют оставлять лишь один коронный бутон. В следующем сезоне с помощью его семян можно будет посадить новые перцы. Однако стоит уточнить, что пасынкование можно проводить лишь с высокорослыми сортами болгарского перца.

    Еще один способ ускорить рост болгарского перца — прищипывание. Необходимо удалить верхушку растения, чтобы ускорить рост боковых частей. Активный рост растения начнется примерно через 10 дней после проведения процедуры.