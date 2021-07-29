Специалисты рассказали, как ухаживать за перцем, чтобы увеличить урожай

Эксперты рассказали садоводам о том, как увеличить урожай урожай болгарского перца. Совсем не обязательно использовать для этого удобрения. Достаточно провести пасынкование и прищипывание. Об этом сообщило «Утро.ру».

Необходимо подождать, когда на месте посадки начнут формироваться пасынки. Важно обратить внимание на разветвление, на месте которого вырос первый коронный бутон, а после срезать этот участок растения. После проведенной процедуры рост растения ускорится, так как необходимость тратит время на лишние побеги отпадет. Специалисты советуют оставлять лишь один коронный бутон. В следующем сезоне с помощью его семян можно будет посадить новые перцы. Однако стоит уточнить, что пасынкование можно проводить лишь с высокорослыми сортами болгарского перца.

Еще один способ ускорить рост болгарского перца — прищипывание. Необходимо удалить верхушку растения, чтобы ускорить рост боковых частей. Активный рост растения начнется примерно через 10 дней после проведения процедуры.