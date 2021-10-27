Специалисты рассказали, как сделать хороший ремонт

Иногда ремонт вызывает массу проблем. Ведущий архитектор и управляющий партнер старейшей московской архитектурной компании А+А Евгений Коблов рассказал, как сделать это процесс интересным и безболезненным. Об этом сообщили «Дни.ру».

В первую очередь специалист посоветовал не заниматься ремонтом самостоятельно. Гораздо разумнее будет найти хорошего дизайнера-архитектора. Таким образом вы поможете себе освободиться от массы проблем.

«Перед тем как самостоятельно погружаться в стройку, адекватно оцените свои ресурсы времени, сил, знаний и денег. Может оказаться, что нанять профессионала будет выгоднее, чем самостоятельное участие во всех процессах», — отметил Коблов.

Кроме того, стоит тщательно выбирать подрядчика. Необходимо определить, кто больше подходит вам — частная бригада или строительная компания. По словам эксперта, стоит обращаться к услугам компании, так как условия будут гораздо «прозрачнее».

Во время работ важно внимательно наблюдать за процессом строительства, а также не позволять работникам жить на объекте.

«Во-первых, следы пребывания рабочих в виде запахов и разных пятен от приготовления пищи и ведения быта если не сразу, то позже дадут о себе знать. Во-вторых, как показывает практика, нахождение на объекте не стимулирует, а расслабляет строителей», — заявил Коблов.

Кроме того, стоит обратить внимание на компетенцию строителей. Необходимо проверить портфолио, а также убедиться в том, что знания рабочих полноценны.