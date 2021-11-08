Специалисты рассказали, как приучить собаку к зимней одежде

Некоторые собаки наотрез отказываются носить одежду и специальные ботиночки зимой, несмотря на холода и сырость. Однако решить эту проблему все-таки возможно даже в том случае, если собака уже в годах. Как это сделать, рассказала кинолог Елена Типикина в беседе с Pravda.Ru.

В первую очередь, при попытке приучить питомца к одежде не стоит над ним смеяться. Такое поведение может обидеть собаку и вызвать негативный ассоциативный ряд. Напротив, стоит одобрительно отзываться о внешнем виде собаки и всячески хвалить ее.

«Первое правило: попона для собак, как и для лошади, как и одежда для человека, должна быть абсолютно комфортной. Собака должна испытывать удовольствие. Второе, надев на собаку попону, никогда не смейтесь, а радостно восхищайтесь и хвалите», — отметила эксперт.

Кинолог объяснила также, что если собака все-таки не желает носить одежду, то стоит поменять костюм. Вполне возможно, что в нем питомцу неудобно передвигаться. Если и после этого собака наотрез отказывается ходить в попоне, то проблема заключается во взаимоотношениях между животным и хозяином.