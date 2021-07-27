Специалисты рассказали, как перекись водорода может быть полезна в быту

Перекись водорода имеет множество полезных свойств. Многие хозяйки применяют ее в быту, ведь данное средство стоит недорого, но при этом обладает высокой эффективностью. Перекись можно использовать во время уборки и стирки. О том, как это сделать, сообщило «Утро.ру».

Перекисью водорода можно дезинфицировать зубные щетки. Особенно актуально это в период пандемии. Ведь если щетки хранятся в одном месте, велик шанс заразиться от домочадца. Для того, чтобы снизить риски заражения, стоит залить зубные щетки перекисью водорода на полчаса. После их достаточно ополоснуть проточной водой.

Еще один вариант применения перекиси — чистка холодильника. Раствор способен удалять загрязнения и неприятный запах. Необходимо распылить средство с помощью дозатора, а после протереть холодильник тряпкой.

Перекисью водорода также можно удалить плесень. Средство необходимо смешать с содой и протереть получившейся смесью пораженные участки. Массу необходимо оставить в проблемных местах на 40 минут, а после смыть с помощью щетки.

Кроме того, с помощью перекиси водорода можно избавиться от разводов на зеркале. Стоит распылить вещество на зеркало и протереть его сухой тряпкой.

Раствором перекиси и соды можно избавиться от пятен пота на одежде. Средство необходимо нанести на место загрязнения и оставить на 40 минут. После необходимо постирать вещь в теплой воде.

Золотые украшения без камней также можно спасти с помощью перекиси. Необходимо развести одну чайную ложку перекиси с одной ложкой спирта. Золотые изделия необходимо подержать в растворе несколько минут. После процедуры украшения приобретут свой первоначальный блеск.