Специалисты рассказали, как не нарваться на мошенников в социальных сетях

В современном мире все чаще можно нарваться на мошенников в интернете. Часто хакеры взламывают страницы в социальных сетях, чтобы осуществлять спамерские рассылки или вымогать у пользователей деньги, шантажируя личными данными. О том, как не нарваться на обманщиков, рассказала бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева в беседе с «Газетой.ru».

«Определить, что с вами под видом друга общается мошенник, можно. Часто преступники объясняют необходимость в деньгах какими-то экстремальными обстоятельствами: потерял телефон, украли кошелек со всеми карточками, попал в аварию, в больницу и т. д. Часто даже по словесным оборотам можно понять, что с вами пытается общаться другой человек, а не тот, кого вы хорошо знаете», — рассказал специалист.

Специалист посоветовала лично связываться с человеком, с чьего аккаунта было написано сообщение. Нужно написать на электронную почту или позвонить по телефону. Таким образом можно выяснить, написал вам мошенник или нет. Если вы все-таки перевели деньги мошеннику, необходимо обратиться в полицию, связаться с модератором сайта, а также заблокировать все карты.