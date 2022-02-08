Специалисты рассказали, как кошки и собаки влияют на хозяев

Домашние животные могут влиять на жизнь своих хозяев. Они способны питаться энергетикой и переживать вместе с людьми радость и проблемы. Таким мнением поделилась прорицательница Фатима Хадуева в своем TikTok-аккаунте. Об этом сообщило «Утро.ру».

Женщина подчеркнула, что собаки впитывают позитивную энергетику. Из-за этого они активно реагируют на события в жизни хозяина. При этом такой питомец становится настоящим членом семьи.

Кошки же употребляют негатив. Если человек сталкивается с проблемами, то такой питомец начинает проводить много времени с хозяином. Таким образом они вытягивают всю отрицательную энергетику.

Прорицательница отметила, что у этих домашних животных абсолютно разные задачи.

Видеоролик набрал большое количество просмотров — его посмотрело около четырех миллионов человек. При этом видео получило 174 тысячи лайков и собрало более трех тысяч комментариев.

«Стоит заболеть — кошка укладывается на больное место и мурлычет так громко, вся вибрирует, просто прилипает ко мне, мой лекарь — это точно», — написал один из подписчиков блогера.