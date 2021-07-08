Специалисты рассказали, как бороться с желтыми завязями на огурцах

Опытные садоводы считают, что если вовремя не принять необходимые меры во время появления желтой завязи на огурцах, то можно потерять весь урожай. Но прежде всего нужно выяснить, что стало первопричиной. Об этом написало «Утро.ру».

При жарком и засушливом лете огурцы начинают направлять свои ресурсы на самосохранение. При этом они постепенно сбрасывают завязи, а те, которые сохраняются, могут начать горчить. В этом случае на помощь приходит проветривание теплиц. Можно также, по словам садоводов, затенить грядку.

Неправильное удобрение также усугубляет проблему. В этом случае помогает подкормка золой. Достаточного одного стакана золы растворить в десятилитровом ведре, настоять раствор два дня, а затем полить растения.

Садоводы отметили, что необходимо своевременно удалять пасынки, так как они забирают много полезных веществ. Кроме того, можно сформировать огурцы в один стебель с последующим приспусканием шпалеры.

Не стоит забывать и о регулярном поливе огурцов. В жаркую погоду они нуждаются в воде каждый день. А мульчирование сеном поспособствует развитию полезных бактерий, которые повысят иммунитет у плодов.

Также необходимо своевременно убирать урожай. Созревшие огурцы забирают все полезные вещества на себя, не давая молодым набирать нужную силу.