Специалисты рассказали, как бороться с налетом и жиром на кухне

Жир и налет может возникнуть на поверхности любой кухонной утвари. Иногда бывает довольно сложно оттереть разводы и загрязнения даже с помощью специальной бытовой химии. Однако не стоит расстраивать и думать о том, что грязь въелась в поверхность навсегда. «Утро.ру» рассказало, как с помощью обычного лимона вернуть кухне сияющий вид.

Необходимо взять половинку лимона. Этим фруктом натереть раковину, тостер, чайник или другие загрязненные поверхности. Вещество оставьте на несколько минут, а после сотрите его обычной тряпкой.

Неприятный запах с разделочных досок можно убрать с помощью соли. Посыпьте ее солью, а после полейте лимонным соком. Также можно натереть доску половинкой лимона для большего эффекта. Подождите пять минут, а после смойте все проточной водой.

Лимонный сок помогает справиться с загрязнениями различной тяжести. Он разъедает пятна, а эфирные масла в составе фрукта помогают нейтрализовать неприятный запах.