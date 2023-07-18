Интересное 18 июля 2023, 19:02 Специалисты помыли памятник Ивану Крузенштерну на набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге

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В преддверии Главного военно-морского парада страны в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге привели в порядок памятник Ивану Крузенштерну, расположенный на набережной Лейтенанта Шмидта. Об этом сообщил телеканал «Санкт‑Петербург».

Данный памятник начали готовить к мероприятию одним из первых. Неудивительно, ведь он представляет руководителя первой русской кругосветной экспедиции Ивана Федоровича Крузенштерна.

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«Памятник будет промываться сверху вниз, то есть сначала скульптура, потом постамент с использованием пенного нейтрального моющего средства, которое будет наноситься механическим путём с последующим смытием водой», — заявил заведующий службой по текущему уходу и содержанию памятников Государственного музея городской скульптуры Санкт-Петербурга Павел Голубков.

Дождь также поспособствовал подготовке к празднику. Теперь специалистам придется дождаться высыхания постамента для нанесения защитного покрытия.