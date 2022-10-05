Специалисты на 95% завершили строительство нового стационарного комплекса больницы Склифосовского | 360°

Интересное 05 октября 2022, 17:47 Поделиться Telegram

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Viber Специалисты на 95% завершили строительство нового стационарного комплекса больницы Склифосовского

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Строительство нового стационарного комплекса с вертолетной площадкой для НИИ СП имени Склифосовского завершили на 95%. Такой информацией поделился руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

На данный момент специалисты занимаются чистовой отделкой помещений. Кроме того, в порядок приводят прилегающие территории, а также расставляют мебель и технику.

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Площадь помещения составляет 22 тысячи квадратных метра. В сутки врачи смогут принять до 200 пациентов.

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