Специалисты обнаружили останки улиток возрастом 99 млн лет на руднике в Бирме | 360°

Интересное 02 ноября 2022, 12:48 Специалисты обнаружили останки улиток возрастом 99 млн лет на руднике в Бирме

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Группа исследователей обнаружила останки улиток возрастом 99 миллионов лет на янтарном руднике в Бирме. Об этом написало издание Planet Today.

Как рассказал доктор Научно-исследовательского института Зенкенберга Адриенн Джохум, у шести найденных экземпляров имеются пушистые раковины, которые могли улучшать способность животных лучше цепляться за стебли, сообщило ИА Nation News.

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Эксперты отметили, что пушистые раковины также могут встречаться и у современных особей.

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