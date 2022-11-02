Специалисты обнаружили останки улиток возрастом 99 млн лет на руднике в Бирме | 360°

02 ноября 2022, 12:48
Специалисты обнаружили останки улиток возрастом 99 млн лет на руднике в Бирме
Группа исследователей обнаружила останки улиток возрастом 99 миллионов лет на янтарном руднике в Бирме. Об этом написало издание Planet Today.
Как рассказал доктор Научно-исследовательского института Зенкенберга Адриенн Джохум, у шести найденных экземпляров имеются пушистые раковины, которые могли улучшать способность животных лучше цепляться за стебли, сообщило ИА Nation News.
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Эксперты отметили, что пушистые раковины также могут встречаться и у современных особей.
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Ученые
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