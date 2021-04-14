Специалисты объяснили, как вырастить георгины с пышным цветением

Специалисты дали советы, как правильно посадить и вырастить георгины с пышным цветением. Сперва важно выбрать правильное место для посадки цветов. Поверхность участка должна быть ровной, написал сайт «Утро.ру».

Нужно выкопать ямы и поместить в них по одному колышку. Расстояние между растениями должно быть не менее 60 сантиметров. В лунку необходимо погрузить по два черенка георгинов на глубину около 10 сантиметров. Корневой шейка должна находиться на глубине пять-восемь сантиметров.

После завершения процесса растение засыпается почвой. Возвышающаяся над землей часть культуры привязывается к колышку. Посадку важно обильно полить. По мере роста георгины нужно подвязывать еще около двух раз.

Чтобы растение зацвело раньше, можно прибегнуть к процедуре проращивания. Клубни растения помещаются в теплое помещение, отбираются «деленки» и проращиваются на хорошо освещенном месте. Необходимо постоянно опрыскивать их водой.