Специалисты назвали пять главных ошибок огородников

Специалисты рассказали, какие ошибки чаще всего допускают огородники при выращивании растений. Одной из них является частый, но не слишком тщательный полив, написал сайт «Утро.ру».

Из-за такого полива земля покрывается коркой. Ее нужно будет взрыхлять, по причине чего может появиться грибок, и растения начнут гнить. Необходимо обильно увлажнять засохшую область.

Еще хозяева участков часто перебарщивают с перекапыванием почвы. Если зайти очень глубоко, то разрушится естественная среда микроорганизмов. Лучше использовать лишь тяпку, чтобы немного разрыхлить почву.

Также иногда огородники сажают слишком взрослые саженцы. Не самые молодые растения болеют довольно долго. Помимо прочего, не стоит сжигать старую траву, так как из-за нагревания верха почвы уничтожаются гуминовые вещества, земля теряет свою плодородность.

Еще одна распространенная ошибка — несоблюдение севооборота и слишком частая посадка семян. Важно чередовать грядки и культуры. Из-за постоянства начинается истощение почвы. Если загустить посадки и посеять семена близко друг к другу, они будут мешать друг другу.