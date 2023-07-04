Интересное 04 июля 2023, 23:32 Специалисты Мосприроды: эвкалиптовое или лавандовое масло защитит от укусов комаров

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Для эффективной защиты от укусов комаров россиянам необходимо использовать натуральные репелленты в виде эвкалиптового или лавандового масла. Об этом сообщило РИА «Новости»со ссылкой на пресс-службу московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Специалисты Мосприроды подчеркнули, что насекомые могут вызывать аллергические реакции у многих людей. Для защиты от их укусов отлично подойдут эфирные масла, запах сушеной мяты или ромашки.

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Как сообщил «ФедералПресс», отпугнуть назойливых комаров помогут и зубчики чеснока, которые можно разложить по всей квартире.