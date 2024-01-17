Интересное 17 января 2024, 17:00 Специалисты клиники VetDoc порекомендовали семьям с детьми выбирать метисов или кошек без породы

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Ветеринарные специалисты клиники VetDoc в беседе с «ТСН 24» рассказали, каких кошек лучше всего заводить семьям с детьми.

Семьям, где есть маленькие дети, лучше присмотреться к метисам и кошкам без породы.

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«Коты более спокойные и контактные, а кошки — самостоятельные и независимые», — рассказали они.

Такие породистые кошки, как корниш-рекс, сфинкс, манчкин, считаются более адекватными в плане контактности с человеком, добавили в VetDoc.