Интересное 05 мая 2023, 19:18 Специалист сети кофеен Джонстон: щепотка соли улучшит вкус кофе

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Добавление щепотки соли в кофе подчеркнет сладковатые нотки напитка и улучшит его вкус. Об этом рассказала эксперт шотландской сети кофеен Кейт Джонстон сайту HuffPost.

Отмечается, что в отличии от других добавок соль не маскирует вкус и аромат кофе. Кроме того, она подчеркнет натуральную горечь напитков.

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Как сообщили «Народные новости», лучше всего добавлять соль в кофе со льдом или же в коктейли из кофейных зерен.