05 мая 2023, 19:18
Специалист сети кофеен Джонстон: щепотка соли улучшит вкус кофе
Добавление щепотки соли в кофе подчеркнет сладковатые нотки напитка и улучшит его вкус. Об этом рассказала эксперт шотландской сети кофеен Кейт Джонстон сайту HuffPost.
Отмечается, что в отличии от других добавок соль не маскирует вкус и аромат кофе. Кроме того, она подчеркнет натуральную горечь напитков.
Реклама
Как сообщили «Народные новости», лучше всего добавлять соль в кофе со льдом или же в коктейли из кофейных зерен.
Реклама
Реклама