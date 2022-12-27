Интересное 27 декабря 2022, 05:37 Специалист Савельев предупредил о вреде рыбных пресервов Специалист Савельев предупредил об антибиотиках в составе рыбных пресервов

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Рыбные пресервы являются не самым полезным продуктом. По этой причине стоит воздержаться от их употребления. Таким мнением поделился руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

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Специалист пояснил, что производители нередко используют красители и антибиотики во время подготовки пресервов. Кроме того, такая еда имеет в своем составе большое количество соли, из-за которой нельзя понять, испортился продукт или нет, написал RT.