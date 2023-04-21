Интересное 21 апреля 2023, 13:15 Специалист Роскачества Буняева: для приготовления соуса или выпечки лучше всего использовать легкие вина

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При выборе вина для приготовления разнообразных блюд стоит отдать предпочтение уже знакомым и недорогим алкогольным напиткам. Об этом рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева в беседе с РИА «Новости».

По словам специалиста, если для приготовления блюда необходимо белое вино, то лучше отдать предпочтение кислотным сортам без выдержки в бочке. Если же в составе блюда есть красное вино, то лучше всего остановиться на выборе напитка со средней плотностью.

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Как сообщило «ФедералПресс», для приготовления выпечки и соусов идеальным вариантом будут легкие и неплотные вина.