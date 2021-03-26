Специалист рассказал об идеальных условиях хранения кофе

Эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова рассказала, какие условия хранения кофейного зерна являются идеальными. По ее словам, лучшее для них место — холодильник, сообщил канал «Звезда».

«Жареные и зеленые зерна, если они в пакете, который не пропускает влагу — идеальный способ для хранения в холодильнике. Свойства кофе, даже жареного, в холодильнике будут сохраняться лучше», — уточнила специалист.

Она отметила, что в месте хранения кофе не должно быть посторонних запахов, а упаковка должна быть герметичной. При соблюдении этих условий продукт может храниться довольно долго. Так, если зимой заложить кофе в металлизированную упаковку, то к весне он не потеряет своих качеств.

Как заметила Тихонова, в случае нарушения целостности упаковки, сроки хранения зернового кофе в разы сокращаются. Дело в том, что в одном кубическом метре воздуха содержится до миллиона разных бактерий и грибков. Они действуют на зерно разрушительно.

Ранее эксперты рассказали, что кофейный жмых пригодится для подкормки растений. Если почва в огороде глинистая, стоит добавить в нее остатки этого напитка.