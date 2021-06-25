Специалист рассказал, как стать популярнее в Instagram с помощью новой функции Reels

Создатели Instagram порадовали пользователей новой функцией Reels. Теперь в социальной сети можно снимать короткие видеоролики, длинной до 30 секунд, а также украшать их с помощью эффектов и музыки. Многие назвали нововведение аналогом TikTok. Продюсер по личному бренду Евгения Овчаренко рассказала, как добиться популярности с помощью коротких видео в Instagram и получится ли у социальной сети отнять популярность у TikTok. Об этом сообщило РИА ФАН.

Овчаренко считает, что у Instagram не получится отнять славу нашумевшего TikTok. Instagram запустил данную функцию в 50 странах еще в августе прошлого года. Но это никак не отразилось на популярности TikTok.

«TikTok — это отдельная социальная сеть, в которой главное — не просто короткий формат видео, но и много дополнительных фич для того, чтобы эти видео создавать: огромная музыкальная картотека, стикеры, продвинутый видеоредактор. Более того, помимо самих коротких видео и трансляций, на платформе больше ничего нет», — объяснила продюсер.

По мнению эксперта, социальные сети работают на разные аудиторию. TikTok, в отличии от Instagram, имеет ряд инструментов для создания видеороликов.

Овчаренко предупредила пользователей, что сейчас раскрутиться в Instagram без больших финансовых вложений почти невозможно. По ее мнению, Instagram не обладает алгоритмами, позволяющими продвигать контент. Поэтому важно начать пользоваться новой функцией как можно скорее, чтобы «собрать „сливки“ по органическому трафику».