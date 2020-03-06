    06 марта 2020, 12:38

    Специалист рассказал, как создать собственные духи

    Анастасия Кременчугская

    Оксана Чернышова, президент Гильдии парфюмеров, пообщалась с сайтом «Ридус». Она рассказала, что сейчас мужчины стали все чаще дарить женщинам не духи, а сертификат на парфюмерный мастер-класс. Там девушки учатся сами создавать ароматы.

    Чернышова считает, что, несмотря на огромное многообразие духов в магазинах, подобрать тот, который понравится, очень сложно. Связано это с тем, что большинство производителей выбирают цветочно-фруктовые ноты и делают заказ на производство, где парфюмеры делают по брифу уже что-то новое, но в том же ключе.

    На мастер-классе участники создают ароматы под свое настроение. Мастера помогают подбирать и правильно сочетать запахи. В итоге человек получает духи объемом 30 миллилитров.

    Специалист рассказала, что не стоит приходить на мастер-класс, если вы хотите сделать духи в подарок. Так как мы не чувствуем людей, так как себя.

    «Исключение — дети, которые делают духи для мам. Тут невозможно отговорить. Но и для мамы, что сделал ребенок, она будет носить всегда», — пояснила Чернышова.

    Чтобы не путаться в ароматах, участники пьют воду иди теплый чай. Эти жидкости смывают душистые вещества, оседающие на слизистой.